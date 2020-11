Emma Marrone dice no alla maternità e lancia un fortissimo messaggio (Di venerdì 27 novembre 2020) Emma Marrone ha rivelato il motivo per cui non è ancora diventata mamma, a margine della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ricorsa lo scorso 25 novembre 2020, in una nuova intervista. L’ex fidanzata storica di Stefano De Martino è attualmente impegnata nel ruolo di giudice di X factor 14, dove ha dovuto ingoiare il rospo dell’eliminazione di uno dei suoi pupilli nell’ultimo Live-show. Secondo quanto riportato dalla giudice di canto, nel suo ultimo intervento pubblico, siamo un po’ tutti responsabili della violenza di genere. Scopriamo insieme cosa ha fatto sapere la cantante. Emma Marrone agguerrita femminista La cantante Emma Marrone, vincitrice di Amici di Maria De Filippi nell’anno 2009/2010, si è ancora una ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 27 novembre 2020)ha rivelato il motivo per cui non è ancora diventata mamma, a margine della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ricorsa lo scorso 25 novembre 2020, in una nuova intervista. L’ex fidanzata storica di Stefano De Martino è attualmente impegnata nel ruolo di giudi X factor 14, dove ha dovuto ingoiare il rospo dell’eliminazione di uno dei suoi pupilli nell’ultimo Live-show. Secondo quanto riportato dgiudi canto, nel suo ultimo intervento pubblico, siamo un po’ tutti responsabili della violenza di genere. Scopriamo insieme cosa ha fatto sapere la cantante.agguerrita femminista La cantante, vincitrice di Amici di Maria De Filippi nell’anno 2009/2010, si è ancora una ...

