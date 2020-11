È morta di Covid Anna Puliafito, la donna che attese 17 ore per un ricovero in rianimazione (Di venerdì 27 novembre 2020) . È deceduta poi per complicazioni Purtroppo non ce l’ha fatta Anna Puliafito, la donna che venerdì scorso era giunta all’ospedale Covid Cutroni Zodda a Barcellona Pozzo di Gotto (Sicilia), ma non c’era un solo posto di terapia subintensiva L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 27 novembre 2020) . È deceduta poi per complicazioni Purtroppo non ce l’ha fatta, lache venerdì scorso era giunta all’ospedaleCutroni Zodda a Barcellona Pozzo di Gotto (Sicilia), ma non c’era un solo posto di terapia subintensiva L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

InfoCilentoWeb : #Castellabate: in ospedale con grave patologia e positiva al covid: morta 52enne #CastellabateNotizie #Cilento… - Andrea_V_73 : @ACmcoppola @AvantiLaura Si, ti capisco. Nel primo lockdown una mia amica è morta in ospedale (non di covid era mal… - Domeee97 : @GsSargenti @Roberto_Rosoni @Frances43279623 @byoblu @GassmanGassmann Si fallisce quando c'è la mentalità chiusa. T… - mariang75502858 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Ma come fa a essere dispiaciuto per la dipartita di un cocainomane e non solo?pensi c… - salernotoday : La strage del Covid-19: muore nella notte 33enne incinta, Nocera piange Veronica -

Ultime Notizie dalla rete : morta Covid Nonna Antonietta, morta col Covid. “Chiamava dall'ospedale urlando che non voleva finire in un sacco” Primonumero Gianni Morandi

, foto: il noto cantante sui social network ha postato una bella foto insieme a suo figlio Marco per Chiamatemi Mimì, sulla vita di una straordinaria artista: Mia M ...

Stefano D'Orazio dei Pooh, la moglie Tiziana perde anche il padre: «I miei due grandi amori, la vita è stata ingiusta...»

Dopo la morte di Stefano D'Orazio dei Pooh per Covid, un'altra tragedia ha colpito la moglie Tiziana Giardoni. La donna, che ha sposato il musicista solo tre anni fa, ha perso anche ...

, foto: il noto cantante sui social network ha postato una bella foto insieme a suo figlio Marco per Chiamatemi Mimì, sulla vita di una straordinaria artista: Mia M ...Dopo la morte di Stefano D'Orazio dei Pooh per Covid, un'altra tragedia ha colpito la moglie Tiziana Giardoni. La donna, che ha sposato il musicista solo tre anni fa, ha perso anche ...