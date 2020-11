Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2020-2021: Erik Valnes precede Klaebo, 13° Pellegrino, a punti Rastelli (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo sci di fondo oggi, venerdì 27 novembre, ha visto scattare la Coppa del Mondo 2020-2021 in Finlandia: a Ruka si sta tenendo l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che mette in palio i primi punti per la conquista della Sfera di Cristallo, che sono stati dimezzati per la sprint maschile in tecnica classica appena andata in archivio e vinta dal norvegese Erik Valnes davanti ai connazionali Johannes Hoesflot Klaebo ed Emil Iversen. A punti Federico Pellegrino, 13°, e Maicol Rastelli, 30°. Classifica Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 1 3422619 Valnes Erik NOR 50 2 ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo sci dioggi, venerdì 27 novembre, ha visto scattare ladelin Finlandia: a Ruka si sta tenendo l’apertura della stagione con il consueto minitour inaugurale, che mette in palio i primiper la conquista della Sfera di Cristallo, che sono stati dimezzati per la sprint maschile in tecnica classica appena andata in archivio e vinta dal norvegesedavanti ai connazionali Johannes Hoesfloted Emil Iversen. AFederico, 13°, e Maicol, 30°.DELSCI DI1 3422619NOR 50 2 ...

