Atalanta-Verona | Gasperini | “Difficile recuperare da una gara all’altra | scaligeri squadra ostica”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 27 novembre 2020) L'alla ricerca del ritorno al successo in campionato dopo il pari di La Spezia.Gli orobici dopo reduci dal trionfo di Anfield dove hanno superato per 2-0 il Liverpool, si proiettano allacontro ilnella quale dovranno fare a meno di Miranchuk che è risultato positivo al Coronavirus. Le parole di Gian Pieronel corso dell'odierna conferenza stampa."È un campionato dove bisogna adattare le idee tattiche? No, ti dà la possibilità di avere più soluzioni. Non ho fatto nulla di diverso, bisogna stare attenti visto che si gioca con una continuità differente, senza pubblico. È difficileda unaall'altra, in generale ci sono molti più infortuni. Queste sono le componenti più difficili e complesse. Loro hanno cambiato molto, ma hanno un'identità ...