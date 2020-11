Amore e morte in salsa finlandese (Di venerdì 27 novembre 2020) Il regista finlandese J.P. Valkepaa ci porta con sé nel percorso buio e molto triste di due esseri umani “danneggiati”. Lui è un cardiochirurgo, allampanato, timido, introverso. Ha perso la moglie in un tragico incidente durante una vacanza su un lago e si incolpa di non essere riuscito a salvarla: sopravvive diviso fra una cupio dissolvi che incista in lui tendenze suicide e la necessità di crescere una figlia, senza mai riuscire a comprenderla. Il suo unico amico è un collega di sala operatoria, ma la sua vita è riempita soltanto dal lutto e dal dolore della perdita. Lei è una fisioterapista, una persona che vive una frattura nella propria vita fra il lavoro “di giorno” ed il lavoro “di notte”. Mona (Krista Kosonen), infatti, riceve clienti in un boudoir sado maso posto sul retro di un negozio di tatuaggi. Un luogo profondo ed oscuro come la sua solitudine. ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 novembre 2020) Il registaJ.P. Valkepaa ci porta con sé nel percorso buio e molto triste di due esseri umani “danneggiati”. Lui è un cardiochirurgo, allampanato, timido, introverso. Ha perso la moglie in un tragico incidente durante una vacanza su un lago e si incolpa di non essere riuscito a salvarla: sopravvive diviso fra una cupio dissolvi che incista in lui tendenze suicide e la necessità di crescere una figlia, senza mai riuscire a comprenderla. Il suo unico amico è un collega di sala operatoria, ma la sua vita è riempita soltanto dal lutto e dal dolore della perdita. Lei è una fisioterapista, una persona che vive una frattura nella propria vita fra il lavoro “di giorno” ed il lavoro “di notte”. Mona (Krista Kosonen), infatti, riceve clienti in un boudoir sado maso posto sul retro di un negozio di tatuaggi. Un luogo profondo ed oscuro come la sua solitudine. ...

