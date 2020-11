Amici 2020, arriva un nuovo concorrente nella casa: ecco chi è (Di venerdì 27 novembre 2020) Gli studenti di Amici sono in ansia nella puntata del daytime di oggi 27 novembre, è arrivata una sorpresa per i concorrenti di Amici: un nuovo studente che dovrà sfidare uno o una di loro. RECAP DELLE NUOVE MODALITÀ La modalità di quest’anno è stata dettata dalla situazione Coronavirus in Italia. Gli studenti a cui è stato già assegnato un banco, sono stati scelti dalla produzione del programma, da tecnici del ballo e dal canto. Sono stati poi confermati dagli insegnanti. Adesso però hanno inizio i casting condotti esclusivamente dai professori. Questi ultimi potranno sostituire i loro stessi alunni o farli sfidare con i nuovi arrivati. Al momento le squadre sono composte in questo modo: Rudy Zerbi (canto): Esa, Evandro, Leonardo, Arianna, Sangiovanni Arisa (canto): Raffaele, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Gli studenti disono in ansiapuntata del daytime di oggi 27 novembre, èta una sorpresa per i concorrenti di: unstudente che dovrà sfidare uno o una di loro. RECAP DELLE NUOVE MODALITÀ La modalità di quest’anno è stata dettata dalla situazione Coronavirus in Italia. Gli studenti a cui è stato già assegnato un banco, sono stati scelti dalla produzione del programma, da tecnici del ballo e dal canto. Sono stati poi confermati dagli insegnanti. Adesso però hanno inizio i casting condotti esclusivamente dai professori. Questi ultimi potranno sostituire i loro stessi alunni o farli sfidare con i nuoviti. Al momento le squadre sono composte in questo modo: Rudy Zerbi (canto): Esa, Evandro, Leonardo, Arianna, Sangiovanni Arisa (canto): Raffaele, ...

