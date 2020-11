Ambra Angiolini a Mattino 5 confessa: “Ostento le mie fragilità” (Di venerdì 27 novembre 2020) Ambra Angiolini è stata ospite a Mattino 5, dove si è raccontata senza filtri ai microfoni di Federica Panicucci. Ambra Angiolini è stata l’ospite di punta di Federica Panicucci a Mattina 5 per presentare il sequel della sua fiction Il Silenzio Dell’Acqua, che debutterà questa su canale 5. L’attrice, per l’occasione, ha anche presentato il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 27 novembre 2020)è stata ospite a5, dove si è raccontata senza filtri ai microfoni di Federica Panicucci.è stata l’ospite di punta di Federica Panicucci a Mattina 5 per presentare il sequel della sua fiction Il Silenzio Dell’Acqua, che debutterà questa su canale 5. L’attrice, per l’occasione, ha anche presentato il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CheDonnait : #Ambra si racconta a #Mattino5 ed è impossibile non amarla - auditeletquel : RT @cheTVfa: Intervistati da @tvsorrisi, #AmbraAngiolini e #GiorgioPasotti approfondiscono l’evoluzione dei loro personaggi nella seconda s… - auditeletquel : RT @WondernetMag: 'Il silenzio dell’acqua 2', il murder thriller con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, torna con 8 nuovi episodi per 4 pri… - auditeletquel : RT @MediasetPlay: C'è stato un omicidio, anzi per la verità un duplice omicidio... ???????? Ambra Angiolini e @giorgiopasotti vi aspettano qu… - fabiofabbretti : RT @GPasqui: #Mattino5 prima intervista Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti per il lancio de 'Il Silenzio dell'Acqua' (in onda stasera), poi… -