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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 09 | 45

Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2020 ORE 09.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 09:45 (Di giovedì 26 novembre 2020) Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2020 ORE 09.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, ATTENZIONE ALLA NEBBIA VISIBILITA’ RIDOTTA IN A1 FIRENZE Roma TRA CHIUSI E PONZANO RomaNO, CON VISIBILITA A 90 MT TRAFFICO INTENSO SULLA’A12 Roma TARQUINIA A CAUSA DEI LAVORI TRA CIVITAVECCHIA PORTO E NORD. NEL TRATTO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ENTRAMBI I SENSI. SI TRANSITA SOLO IN SORPASSO FINO AL 30 NOVEMBRE. CI SPOSTIAMO A Roma SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO TRA ARDEATINA E APPIA PER OPERAZIONI DI PULIZIA A CURA DI ANAS, QUESTE LE CODE SULL’APPIA IN INGRESSO A Roma TRA LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI ...
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