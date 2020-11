Puglia, le lacrime di Laricchia dopo l’accordo Pd-M5s in Consiglio regionale: “Io all’oscuro, se potessi restituire i voti ai cittadini lo farei” – Video (Di giovedì 26 novembre 2020) “Sono dispiaciuta che i miei colleghi siano commettendo il classico errore della vecchia politica”. Così Antonella Laricchia, candidata del M5S alla Presidenza della Regione Puglia alle ultime elezioni, durante la prima seduta del Consiglio regionale pugliese dopo l’annuncio dato dal capogruppo Pd, Filippo Caracciolo, e dalla consigliera regionale pentastellata Grazia di Bari, di un accordo politico tra centrosinistra e Movimento 5 stelle. “Mi dispiace ma state sbagliando”, ha aggiunto. Commossa, dovendosi fermare più volte per riprendere il controllo, Laricchia ha proseguito, rivolgendosi ai cittadini: “Agli oltre 200mila cittadini che ci hanno votato vorrei dire che se potessi restituirvi i voti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) “Sono dispiaciuta che i miei colleghi siano commettendo il classico errore della vecchia politica”. Così Antonella, candidata del M5S alla Presidenza della Regionealle ultime elezioni, durante la prima seduta delpugliesel’annuncio dato dal capogruppo Pd, Filippo Caracciolo, e dalla consiglierapentastellata Grazia di Bari, di un accordo politico tra centrosinistra e Movimento 5 stelle. “Mi dispiace ma state sbagliando”, ha aggiunto. Commossa, dovendosi fermare più volte per riprendere il controllo,ha proseguito, rivolgendosi ai: “Agli oltre 200milache ci hanno votato vorrei dire che serestituirvi idi ...

