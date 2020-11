Morte Maradona, De Magistris: 'Partito iter per dedicargli stadio' (Di giovedì 26 novembre 2020) 'Ci siamo mossi già stamattina, faremo i primi passi formali per dedicare lo stadio di Napoli a Maradona'. Ad annunciarlo è il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, spiegando che anche se 'ci sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 26 novembre 2020) 'Ci siamo mossi già stamattina, faremo i primi passi formali per dedicare lodi Napoli a'. Ad annunciarlo è il sindaco di Napoli, Luigi De, spiegando che anche se 'ci sono ...

