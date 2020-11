Melissa | bimba di 10 mesi è affetta da Sma L’appello dei genitori | “Non c’è tempo | aiutateci a salvarla”

(Di giovedì 26 novembre 2020) . Partita una raccolta fondiha solo 10ed èda Sma. La sua speranza di crescere dipende da un farmaco molto costoso, un farmaco in grado di salvarle la vita. La sua storia sta L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

A #nonstopnews parliamo di #Melissa, la bimba di 9 mesi affetta da Sma di tipo 1. I genitori hanno promosso una campagna di raccolta fondi.

