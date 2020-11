Marvel's Avengers è un flop? DLC, DLC e ancora DLC è il piano di Square Enix (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo la più recente serie di risultati finanziari di Square Enix, Marvel's Avengers non è riuscita a essere all'altezza delle aspettative dell'azienda. Secondo una traduzione in inglese di un briefing sui risultati finanziari, Square Enix non è impressionato da come si è comportato Marvel's Avengers dal suo lancio all'inizio di quest'anno. Il segmento dei giochi della società Square Enix, secondo gli ultimi dati, ha registrato una perdita di 7 miliardi di yen nell'ultimo trimestre dell'anno finanziario - l'equivalente di circa 67 milioni di dollari. Il presidente di Square Enix Yosuke Matsuda indica una combinazione di scarse vendite e una costosa campagna di marketing per ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo la più recente serie di risultati finanziari di'snon è riuscita a essere all'altezza delle aspettative dell'azienda. Secondo una traduzione in inglese di un briefing sui risultati finanziari,non è impressionato da come si è comportato'sdal suo lancio all'inizio di quest'anno. Il segmento dei giochi della società, secondo gli ultimi dati, ha registrato una perdita di 7 miliardi di yen nell'ultimo trimestre dell'anno finanziario - l'equivalente di circa 67 milioni di dollari. Il presidente diYosuke Matsuda indica una combinazione di scarse vendite e una costosa campagna di marketing per ...

