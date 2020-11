Maradona, ultimo drammatico sospetto: "Arresto cardiocircolatorio", ma è giallo. Qualcosa in più di un semplice infarto? (Di giovedì 26 novembre 2020) Solo l'autopsia spiegherà cos'ha ucciso Diego Armando Maradona. E già avanza un sospetto: dietro l'Arresto cardiocircolatorio che ha stroncato il Pibe de Oro a 60 anni nella sua casa del Tigre, quartiere bene di Buenos Aires, ci potrebbero essere ancora una volta i vizi e gli eccessi che ne hanno rovinato fisico e psiche negli ultimi 40 anni. La domanda giusta, dunque, è: cos'ha provocato l'infarto? Dalla cocaina e dalla droga, Diego sembrava esserne uscito. Ma come ammesso dal suo ex medico personale Alfredo Cahe, negli ultimi anni la polvere bianca che ne ha condizionato il triste e polemico finale di carriera, era stata sostituita dall'alcol. Aveva scelto il buen retiro del quartiere San Andrés consigliato dalla ex moglie Claudia Villafane e dalle figlie Giannina e Dalma, per essere più vicine a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Solo l'autopsia spiegherà cos'ha ucciso Diego Armando. E già avanza un: dietro l'che ha stroncato il Pibe de Oro a 60 anni nella sua casa del Tigre, quartiere bene di Buenos Aires, ci potrebbero essere ancora una volta i vizi e gli eccessi che ne hanno rovinato fisico e psiche negli ultimi 40 anni. La domanda giusta, dunque, è: cos'ha provocato l'? Dalla cocaina e dalla droga, Diego sembrava esserne uscito. Ma come ammesso dal suo ex medico personale Alfredo Cahe, negli ultimi anni la polvere bianca che ne ha condizionato il triste e polemico finale di carriera, era stata sostituita dall'alcol. Aveva scelto il buen retiro del quartiere San Andrés consigliato dalla ex moglie Claudia Villafane e dalle figlie Giannina e Dalma, per essere più vicine a ...

