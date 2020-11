Maradona, presidente Cuba: “Fidel e Diego amici eterni” (Di giovedì 26 novembre 2020) L’AVANA, 26 NOV – Il presidente Cubano Miguel Diaz Canel ha ricordato “l’amicizia per l’eternità” che univa Diego Maradona e Fidel Castro, morti nello stesso giorno a quattro anni di distanza. Via Twitter, il capo dello Stato ha evocato una “triste notizia“: “Maradona, il ‘pibe de oro’, giocatore unico, amico di Fidel, è morto“. Ricordando che il 25 novembre ha unito fra il 2016 e il 2020 la morte di Maradona e di Castro, Diaz Canel ha parlato di “un giorno doppiamente doloroso: quattro anni senza la presenza di Fidel e ora se ne è andato anche Maradona. amici anche nell’eternità, ci ispirano tutti i giorni“. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 novembre 2020) L’AVANA, 26 NOV – Ilno Miguel Diaz Canel ha ricordato “l’zia per l’eternità” che univae Fidel Castro, morti nello stesso giorno a quattro anni di distanza. Via Twitter, il capo dello Stato ha evocato una “triste notizia“: “, il ‘pibe de oro’, giocatore unico, amico di Fidel, è morto“. Ricordando che il 25 novembre ha unito fra il 2016 e il 2020 la morte die di Castro, Diaz Canel ha parlato di “un giorno doppiamente doloroso: quattro anni senza la presenza di Fidel e ora se ne è andato ancheanche nell’eternità, ci ispirano tutti i giorni“. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

SkyTG24 : “#Maradona è stato molto per il Napoli e per Napoli” Le parole commosse di Corrado Ferlaino, presidente del #Napoli… - DiMarzio : La lettera del presidente del #Napoli per #Maradona - SLN_Magazine : Maradona, presidente Cuba: “Fidel e Diego amici eterni” - LEOREDBARON : RT @moro_thomas: Presidente Maduro: “Maradona ha aiutato nelle operazioni segrete per portare cibo in Venezuela” – Aurora - MariMario1 : RT @francescatotolo: Ieri il fondatore e presidente di @fanpage si vantava degli utenti attivi sul sito grazie alla morte di #Maradona. Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona presidente Maradona: presidente Cuba, 'Fidel e Diego amici eterni' - Ultima Ora Agenzia ANSA Diego Maradona, i funerali: caos alla Casa Rosada, spostato il feretro. In strada un milione di persone

Sul posto sono presenti anche Chiqui Tapia, presidente dell'AFA, e Guillermo Coppola, ex rappresentante di Maradona. Uno dei primi ad arrivare a Casa Rosada è stato Sergio Goycochea. Il portiere ...

L'addio a Diego Armando Maradona. L'Argentina in fila davanti alla camera ardente alla Casa Rosada

Insufficienza cardiaca acuta, edema polmonare acuto, in un "paziente con una miocardiopatia dilatativa". Queste le cause della morte di Diego Armando Maradona, secondo quanto riferisce l'esito prelimi ...

Sul posto sono presenti anche Chiqui Tapia, presidente dell'AFA, e Guillermo Coppola, ex rappresentante di Maradona. Uno dei primi ad arrivare a Casa Rosada è stato Sergio Goycochea. Il portiere ...Insufficienza cardiaca acuta, edema polmonare acuto, in un "paziente con una miocardiopatia dilatativa". Queste le cause della morte di Diego Armando Maradona, secondo quanto riferisce l'esito prelimi ...