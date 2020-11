Maradona | i messaggi di cordoglio delle star su Instagram

Leggi su iodonna

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il mondo del calcio è in lutto: Diego Armandosi è spento nella notte del 25 novembre nella sua casa di Tigre, in Argentina. Un arresto cardiocircolatorio ha messo fine alla vita del pibe de oro, 60 anni, gettando nello sconforto i milioni di tifosi che, negli anni, ne hanno ammirato le incredibili gesta in campo. Leggi anche › Addio a Diego Armando: “El Pibe de Oro”in campo contro l’Italia ai Mondiali del 1990 (La Presse)era tanto amato non solo perché rappresentava il simbolo del riscatto sociale, ma soprattutto perché era un eroe pieno di debolezze. Come la cocaina, della quale ha sempre fatto largo uso (e non l’ha mai nascosto). ...