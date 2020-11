Lapo Elkann saluta Maradona: “Ci prendevano in giro per nostre dipendenze. Sei il mio numero 1” (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 25 novembre 2020 rimarrà una data triste per il mondo del calcio. Diego Armando Maradona è morto all'età di 60 anni a seguito di un arresto cardiaco. Un vero e proprio fulmina a ciel sereno che ha inevitabilmente scosso l'intero pianeta. Sono tanti i messaggi arrivati in queste ore e tra questi uno molto particolare da parte di Lapo Elkann che sulla propria pagina Twitter ha voluto salutare a modo suo El Pibe de Oro.L'addio di Lapo a Maradonacaption id="attachment 1056141" align="alignnone" width="615" Maradona, getty/caption"Sul web vedevo spesso la mia foto con Maradona", ha esordito Lapo Elkann che poi ha aggiunto. "Era per prenderci in giro per le nostre ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 25 novembre 2020 rimarrà una data triste per il mondo del calcio. Diego Armandoè morto all'età di 60 anni a seguito di un arresto cardiaco. Un vero e proprio fulmina a ciel sereno che ha inevitabilmente scosso l'intero pianeta. Sono tanti i messaggi arrivati in queste ore e tra questi uno molto particolare da parte diche sulla propria pagina Twitter ha volutore a modo suo El Pibe de Oro.L'addio dicaption id="attachment 1056141" align="alignnone" width="615", getty/caption"Sul web vedevo spesso la mia foto con", ha esorditoche poi ha aggiunto. "Era per prenderci inper le...

