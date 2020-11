Generali, Banca Akros è positiva (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Giudizio positivo su Generali da parte degli analisti di Banca Akros che hanno incrementato il target price sul titolo. Il prezzo obiettivo è stato portato a 17 euro dai 15,50 della precedente indicazione mentre il consensus è stato mantenuto a “accumulate“. A Piazza Affari, intanto, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per Generali Assicurazioni che si posiziona a 14,48 euro. Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Giudizio positivo suda parte degli analisti diche hanno incrementato il target price sul titolo. Il prezzo obiettivo è stato portato a 17 euro dai 15,50 della precedente indicazione mentre il consensus è stato mantenuto a “accumulate“. A Piazza Affari, intanto, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente perAssicurazioni che si posiziona a 14,48 euro.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0,46%, A2A a +4,18% (26 novembre 2020)

Borsa italiana news. Piazza Affari chiude in rosso. Sul listino principale bene A2A e Telecom Italia. Male invece Bper e Unicredit ...

