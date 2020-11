Francesca Cipriani contro Elisabetta Gregoraci: è una ladra (Di giovedì 26 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci, soubrette calabrese protagonista di un altro siparietto polemico. La Cipriani dice di lei che è una “rubaposto” La bella ElyGreg da quando è entrata nella casa del GfVip 5 è ogni giorno su tutti i giornali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GFVIP5 (@grandefratellovip5sondaggi) Una volta si parla di lei come la “mantenuta” da Flavio Briatore per anni, un’altra volta si mettono sotto esame tutte le sue relazioni. Una volta Elisabetta Gregoraci è arrogante, una volta è una spendacciona esagerata. Un giorno esce dalla casa più spiata di Italia per scappare dal figlio, un altro giorno vuole vincere il programma. Sembra che Elisabetta Gregoraci sia messa quotidianamente ... Leggi su kronic (Di giovedì 26 novembre 2020), soubrette calabrese protagonista di un altro siparietto polemico. Ladice di lei che è una “rubaposto” La bella ElyGreg da quando è entrata nella casa del GfVip 5 è ogni giorno su tutti i giornali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GFVIP5 (@grandefratellovip5sondaggi) Una volta si parla di lei come la “mantenuta” da Flavio Briatore per anni, un’altra volta si mettono sotto esame tutte le sue relazioni. Una voltaè arrogante, una volta è una spendacciona esagerata. Un giorno esce dalla casa più spiata di Italia per scappare dal figlio, un altro giorno vuole vincere il programma. Sembra chesia messa quotidianamente ...

infoitcultura : Francesca Cipriani su Elisabetta Gregoraci: “Ha parlato male di me” - MondoTV241 : GF Vip, #FrancescaCipriani accusa #ElisabettaGregoraci : 'non mi fece entrare in una festa, ci rimasi male'… - GossipItalia3 : Francesca Cipriani contro Elisabetta Gregoraci: «Non mi fece entrare ad una festa in Sardegna» #gossipitalianews - veracegossip : Anche Francesca Cipriani non le manda a dire ad Elisabetta Gregoraci.. Fate #swipeup nelle nostre #igstories per l'… - zazoomblog : Francesca Cipriani: “Elisabetta Gregoraci? Ha detto cose poco carine su di me…” - #Francesca #Cipriani: #“Elisabett… -