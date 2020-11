Focolaio in una RSA dei Castelli Romani: 50 positivi, in corso l’indagine epidemiologica (Di giovedì 26 novembre 2020) Non c’è tregua per le case di cura. Un altro Focolaio è scoppiato questa volta ai Castelli Romani, più precisamente a Nemi, nella RSA Villa delle Querce. Stando ai dati riportati oggi dalla Asl Roma 6, sono 50 i casi positivi con il link alla casa di cura, dove è in corso l’indagine epidemiologica. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 2.260 nuovi casi e 69 vittime. D’Amato: ‘Trend in rallentamento, ma serve attenzione’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 novembre 2020) Non c’è tregua per le case di cura. Un altroè scoppiato questa volta ai, più precisamente a Nemi, nella RSA Villa delle Querce. Stando ai dati riportati oggi dalla Asl Roma 6, sono 50 i casicon il link alla casa di cura, dove è in. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 2.260 nuovi casi e 69 vittime. D’Amato: ‘Trend in rallentamento, ma serve attenzione’ su Il Corriere della Città.

