Ereader PocketBook | per leggere a colori e in HD

(Di giovedì 26 novembre 2020) Sebbene resistano ancora degli irriducibili della carta, il mercato degli e-book reader o semplicemente ereader è in continua espansione. Sarà la qualità della lettura sempre più simile a quella della carta. Sarà il vantaggio di poter avere il libro in tempo reale appena ne si legge la recensione. Sarà forse la possibilità d’infilare tutta la propria biblioteca personale in un device da 6 pollici, e poco più di 100 grammi. Fumetti e documenti di lavoro compresi. Sforzo che la società svizzera PocketBook sta portando avanti dal 2007. Il quarto produttore al mondo di lettori elettronici, per il Black Friday e il Natale, ha lanciato due nuovi ereader molto particolari: PocketBook Color e Touch HD 3, quest’ultima in edizione limitata. La nuova nuova generazione di ereader a colori