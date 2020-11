Cybersicurezza, Italia seconda in Europa per numero di software spia installati sui dispositivi (Di giovedì 26 novembre 2020) L’Italia è il secondo Paese europeo e ottavo a livello mondiale per numero di stalkerware installati sui dispositivi: a rivelarlo è Kaspersky che da gennaio a ottobre 2020 ha rilevato 1.043 casi contro i 1.829 dello stesso periodo del 2019. Nonostante il calo dei casi, il fenomeno non accenna a scomparire non solo nel Bel Paese ma in tutto il mondo. A livello mondiale si parla di ben 48.500 casi contro i 52.000 del 2019, anno in cui si è registrato un aumento del 67% su base annua. Gli stalkerware sono software che permettono di spiare le persone attraverso i loro dispositivi e spesso vengono utilizzati per controllare il partner. Nonostante i rischi connessi alle moderne tecnologie, le vittime non dovrebbero sentirsi discriminate e smettere di usare i loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) L’è il secondo Paese europeo e ottavo a livello mondiale perdi stalkerwaresui: a rivelarlo è Kaspersky che da gennaio a ottobre 2020 ha rilevato 1.043 casi contro i 1.829 dello stesso periodo del 2019. Nonostante il calo dei casi, il fenomeno non accenna a scomparire non solo nel Bel Paese ma in tutto il mondo. A livello mondiale si parla di ben 48.500 casi contro i 52.000 del 2019, anno in cui si è registrato un aumento del 67% su base annua. Gli stalkerware sonoche permettono dire le persone attraverso i loroe spesso vengono utilizzati per controllare il partner. Nonostante i rischi connessi alle moderne tecnologie, le vittime non dovrebbero sentirsi discriminate e smettere di usare i loro ...

Esclusi alcuni settori d'eccellenza, la cultura informatica trova molte difficoltà a far breccia nella lista di priorità delle nostre classi dirigenti, spesso reticenti al cambiamento. Eppure, la cybe ...

