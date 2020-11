BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Austria contraria a linee guida comuni Ue su chiusura piste da sci #Austria - MediasetTgcom24 : Covid, Austria contraria a linee guida comuni Ue su chiusura piste da sci #Austria - meschini_nito : Merkel rilancia sullo sci: «Un patto Ue su piste chiuse a Natale. L’Austria batte cassa - Italia_Notizie : Covid e sci, Merkel rilancia: «Un patto Ue sulle piste chiuse a Natale» L’Austria contraria batte cassa - Profilo3Marco : RT @Corriere: Covid e sci, Merkel rilancia: «Un patto Ue sulle piste chiuse a Natale». L’Austria ba... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Austria

Agenzia ANSA

ROMA - Non è proprio la fine del car sharing e del trasporto pubblico ma poco ci manca: in piena seconda ondata della pandemia da Covid-19 per il 76% degli utenti italiani l'auto privata è il mezzo pi ...L'allentamento delle misure anti-Covid per il periodo di Natale, che il governo starebbe delineando, in queste ore potrebbe essere piuttosto contenuto ...