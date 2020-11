Covid: 29.003 nuovi positivi, numero decessi resta alto: 822 (Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore il bilancio delle vittime è salito di 100 unità: 822 (ieri erano state 722) per un totale di 52.850 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I nuovi positivi sono ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore il bilancio delle vittime è salito di 100 unità: 822 (ieri erano state 722) per un totale di 52.850dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Isono ...

