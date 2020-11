Cosa sta succedendo a «Detto Fatto»? (Di giovedì 26 novembre 2020) Mercoledì pomeriggio, nella fascia oraria solitamente riservata a Detto Fatto, un film ha rimpiazzato lo show di Bianca Guaccero. Giovedì pomeriggio, uno speciale del Tg2 ne ha preso il posto, confinando il format all’alba, dove solo una replica ha trovato spazio. A decidere per la sostituzione, sarebbe stato Fabrizio Salini, destinatario di una polemica che non ha perso forza. Detto Fatto, martedì pomeriggio, ha deciso, infatti, di mandare in onda un tutorial su come fare la smessa in modo «intrigante», barcamenandosi, su insegnamento della pole dancer Emily Angiolillo, tra tacchi a spillo e gonne corte. «È un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del servizio pubblico e con la linea editoriale di questa Rai», ha spiegato all’Ansa l’amministratore delegato della Tv di Stato, dichiarando di aver «avviato un’istruttoria per accertare responsabilità». Leggi su vanityfair (Di giovedì 26 novembre 2020) Mercoledì pomeriggio, nella fascia oraria solitamente riservata a Detto Fatto, un film ha rimpiazzato lo show di Bianca Guaccero. Giovedì pomeriggio, uno speciale del Tg2 ne ha preso il posto, confinando il format all’alba, dove solo una replica ha trovato spazio. A decidere per la sostituzione, sarebbe stato Fabrizio Salini, destinatario di una polemica che non ha perso forza. Detto Fatto, martedì pomeriggio, ha deciso, infatti, di mandare in onda un tutorial su come fare la smessa in modo «intrigante», barcamenandosi, su insegnamento della pole dancer Emily Angiolillo, tra tacchi a spillo e gonne corte. «È un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del servizio pubblico e con la linea editoriale di questa Rai», ha spiegato all’Ansa l’amministratore delegato della Tv di Stato, dichiarando di aver «avviato un’istruttoria per accertare responsabilità».

