Carl Philip e Sofia di Svezia positivi: la Principessa era volontaria in un ospedale (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Principe Carl Philip di Svezia e sua moglie Sofia sono risultati positivi al coronavirus. Lui 41 anni e lei 35 presentano lievi sintomi influenzali e sono in isolamento nella loro casa di Stoccolma insieme ai due figli, Alessandro (4 anni) e Gabriele (3 anni). Dopo il Principe Carlo d’Inghilterra e Alberto di Monaco, si allunga la fila dei Reali colpiti dal virus. Anche William lo scorso aprile si ammalò, ma Kensington Palace decise di non diffondere la notizia per evitare di gettare nello sconforto la popolazione già in difficoltà per la pandemia. Intanto, il Re di Svezia, Gustavo e sua moglie Silvia, così come l’erede al trono la Principessa Victoria e suo marito si sono sottoposti al test per precauzione. Carl ... Leggi su dilei (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Principedie sua mogliesono risultatial coronavirus. Lui 41 anni e lei 35 presentano lievi sintomi influenzali e sono in isolamento nella loro casa di Stoccolma insieme ai due figli, Alessandro (4 anni) e Gabriele (3 anni). Dopo il Principeo d’Inghilterra e Alberto di Monaco, si allunga la fila dei Reali colpiti dal virus. Anche William lo scorso aprile si ammalò, ma Kensington Palace decise di non diffondere la notizia per evitare di gettare nello sconforto la popolazione già in difficoltà per la pandemia. Intanto, il Re di, Gustavo e sua moglie Silvia, così come l’erede al trono laVictoria e suo marito si sono sottoposti al test per precauzione....

