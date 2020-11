Amici 20 | Alberto Urso nel cast in un ruolo inedito

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 26 novembre 2020) L’ex vincitore del talent sarà presente nella nuova edizione in une particolare. Ecco di che cosa si tratta20: nuovoper la ventesima edizione Da un paio di settimane è iniziata la ventesima edizione didi Maria De Filippi. Il talent ha raggiunto un traguardo importante e sono cambiate molte cose da quando venti anni fa si chiamava ancora Saranno Famosi e le case discografiche lo guardavano con sdegno. Adesso dal programma di Maria De Filippi escono dei veri e propri talenti che si affermano poi nel mondo della danza e del canto. Quest’anno in cattedra troviamo Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini per il ballo, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa per il canto. Gli allievi sono stati scelti aiing da professionisti e i ...