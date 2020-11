Addio a Daria Nicolodi, attrice icona di “Profondo rosso” di Dario Argento (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ morta all’età di 70 anni l’attrice e sceneggiatrice Daria Nicolodi. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il regista Dario Argento che con lei aveva avuto un lungo legame sia professionale che sentimentale. Indimenticabile protagonista del film cult “Profondo rosso” nel 1974 , proprio quell’anno segnò l’iniziò del lungo sodalizio con il maestro dell’horror, da cui l’anno successivo, nel 1975, nacque Asia. Con Dario Argento collaborò a vario titolo a tutti i suoi film, da Profondo Rosso a Suspiria (1977), da Inferno (1980), a Tenebre (1982), fino a Phenomena (1984) e Opera (1987). Addio a Daria Nicolodi. Il post di Asia Argento Anche la figlia Asia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ morta all’età di 70 anni l’e sceneggiatrice. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il registache con lei aveva avuto un lungo legame sia professionale che sentimentale. Indimenticabile protagonista del film cultnel 1974 , proprio quell’anno segnò l’iniziò del lungo sodalizio con il maestro dell’horror, da cui l’anno successivo, nel 1975, nacque Asia. Concollaborò a vario titolo a tutti i suoi film, da Profondo Rosso a Suspiria (1977), da Inferno (1980), a Tenebre (1982), fino a Phenomena (1984) e Opera (1987).. Il post di AsiaAnche la figlia Asia ...

