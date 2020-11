Violenza sulle donne | 9 ragazze su 10 non si sentono al sicuro

(Di mercoledì 25 novembre 2020) In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le, un'indagine di Terre des Hommes e ScuolaZoo, realizzata da Osservatorio Indifesa, ha intervistato migliaia di giovani su temi come disparità fra generi, discriminazioni e stereotipi, bullismo, cyberbullismo e sexting. Più della metà degli intervistati (51%) è stato spettatore di forme diverbale, il 39% di forme dipsicologica, 1 su 4 ha visto episodi difisica o lancio di oggetti

lauraboldrini : #Feltri e #Libero basta misoginia! Quello che scrivete è una forma di violenza sulle #donne. È inaccettabile che… - fattoquotidiano : Violenza sulle donne, Conte: “Realtà ancora troppo sottostimata. Con il lockdown triplicati i casi di femminicidio,… - Agenzia_Ansa : Violenza sulle donne, doppia emergenza ai tempi del Covid LO SPECIALE #ANSA - AlessiaSavino : RT @InchiostroSimp: «La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla» Benedetto… - SIMO2 : #25novembre2020 siamo uniti contro la violenza sulle donne. Un video che mette in evidenza le violenze psicologiche… -

Il disegno di legge è finalizzato a garantire «un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne, al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione ...In più, in ragione della pandemia e degli sconvolgimenti nelle organizzazioni familiari che ha comportato, le associazioni chiedono nuova attenzione per i risvolti del Covid non solo direttamente ...