Una Vita anticipazioni: GENOVEVA e URSULA non vanno più d’accordo, occhio! (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nervi tesi tra GENOVEVA Salmeron (Clara Garrido) e URSULA Dicenta (Montse Alcoverro) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. In seguito alla liberazione di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), le due donne cominceranno infatti a non andare più tanto d’accordo e si guarderanno con astio per una serie di ragioni. Scopriamo insieme quali… Leggi anche: Tribes and Empires – Le profezie di Novoland in arrivo su Rai 4, ecco quando Una Vita, news: Felipe e Marcia decidono di sposarsi Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto prenderà il via quando Marcia accetterà di sposare Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Quest’ultimo ripenserà così a tutta la triste vicenda legata al rapimento della sua amata Sampaio e, visto come GENOVEVA l’avrà ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nervi tesi traSalmeron (Clara Garrido) eDicenta (Montse Alcoverro) nelle prossime puntate italiane della telenovela Una. In seguito alla liberazione di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), le due donne cominceranno infatti a non andare più tantoe si guarderanno con astio per una serie di ragioni. Scopriamo insieme quali… Leggi anche: Tribes and Empires – Le profezie di Novoland in arrivo su Rai 4, ecco quando Una, news: Felipe e Marcia decidono di sposarsi Se si dà uno sguardo allesi scopre che tutto prenderà il via quando Marcia accetterà di sposare Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Quest’ultimo ripenserà così a tutta la triste vicenda legata al rapimento della sua amata Sampaio e, visto comel’avrà ...

amnestyitalia : Ahmadreza Djalali potrebbe essere messo a morte da un momento all'altro. Così ha detto alla moglie Vida in una tele… - peppeprovenzano : 11 anni fa veniva assassinata #LeaGarofalo, collaboratrice di giustizia, madre di Denise. Ha combattuto la ‘ndrangh… - Ettore_Rosato : Pensionato dopo una vita da infermiere. Avrebbe potuto tranquillamente restare a casa e godersi la sua pensione ma,… - Patagarro80 : @civati una vita per il cinema! una vita per l'amor....! - s_isgolden : questa è stata la mia lezione di storia, boh se vi va leggetelo, è stato davvero tanto interessante. per chi non ha… -