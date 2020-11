Twitter, in arrivo un nuovo avviso per contrastare la diffusione di fake news (Di mercoledì 25 novembre 2020) Twitter continua con decisione la sua lotta alla disinformazione e alle fake news e presto introdurrà un nuovo strumento, almeno per la sua versione Web: un nuovo messaggio di avvertimento, che sarà mostrato agli utenti quando essi cercheranno di mettere “Mi piace” a un Tweet che è già stato etichettato come potenzialmente fuorviante. Attualmente agli utenti viene già mostrato un avviso quando tentano di ritwittare un tweet che è stato contrassegnato come contenente informazioni potenzialmente fuorvianti, ma questo nuovo step dovrebbe costituire un ulteriore deterrente alla diffusione di bufale in Rete. Secondo ?Twitter infatti questa soluzione, durante il periodo di test, ha consentito di ridurre addirittura del 29% i retweet con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020)continua con decisione la sua lotta alla disinformazione e allee presto introdurrà unstrumento, almeno per la sua versione Web: unmessaggio di avvertimento, che sarà mostrato agli utenti quando essi cercheranno di mettere “Mi piace” a un Tweet che è già stato etichettato come potenzialmente fuorviante. Attualmente agli utenti viene già mostrato unquando tentano di ritwittare un tweet che è stato contrassegnato come contenente informazioni potenzialmente fuorvianti, ma questostep dovrebbe costituire un ulteriore deterrente alladi bufale in Rete. Secondo ?infatti questa soluzione, durante il periodo di test, ha consentito di ridurre addirittura del 29% i retweet con ...

Nuova Opel Astra, in arrivo la OPC ibrida plug-in da 300 CV

Twitter, novità in arrivo: avviserà chi mette like a fake news

Grossa novità in arrivo sul social network Twitter. Chi metterà like ad una fake news, verrà avvisato con un pop up istantaneo ...

