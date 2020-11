Strage Erba: “Riaprite il caso per trovare gli assassini” | L’appello di Marzouk (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ancora misteri sulla Strage di Erba, Azouz Marzouk chiede giustizia in tribunale: “Olindo e Rosa innocenti, riaprire il caso per trovare assassini”. “Olindo e Rosa sono innocenti e gli assassini sono ancora liberi”: è questo quanto dichiarato da Azouz Marzouk, ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della L'articolo Strage Erba: “Riaprite il caso per trovare gli assassini” L’appello di Marzouk proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ancora misteri sulladi, Azouzchiede giustizia in tribunale: “Olindo e Rosa innocenti, riaprire ilper. “Olindo e Rosa sono innocenti e gli assassini sono ancora liberi”: è questo quanto dichiarato da Azouz, ex marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, due delle quattro vittime della L'articoloilperglidiproviene da www.meteoweek.com.

