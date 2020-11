Strage di Erba: nuovo testimone a Le Iene difende Rosa e Olindo e fornisce inedite informazioni (Di mercoledì 25 novembre 2020) Strage di Erba, importanti novità. Pochi giorni fa la Corte di Cassazione ha respinto l’istanza della difesa di Rosa e Olindo, che da anni chiede siano analizzati diversi reperti di indagine mai esaminati prima. Un mazzo di chiavi, impronte di sangue mai attribuite ed altri, rinvenuti tutti sulla scena del crimine e mai sottoposti ad accertamenti. Secondo i difensori dei coniugi Romano, infatti, su quegli oggetti grazie alle tecniche di indagine odierne si potrebbe scoprire la eventuale presenza di profili genetici rimasti ignoti in tutti questi anni.Strage di Erba la storia infinita dei reperti: Cassazione dice ‘no’ a nuove analisi La doccia fredda per la coppia condannata all’ergastolo è arrivata lo scorso 18 novembre. La Suprema Corte ha infatti rigettato la richiesta di effettuare ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 25 novembre 2020)di, importanti novità. Pochi giorni fa la Corte di Cassazione ha respinto l’istanza della difesa di, che da anni chiede siano analizzati diversi reperti di indagine mai esaminati prima. Un mazzo di chiavi, impronte di sangue mai attribuite ed altri, rinvenuti tutti sulla scena del crimine e mai sottoposti ad accertamenti. Secondo i difensori dei coniugi Romano, infatti, su quegli oggetti grazie alle tecniche di indagine odierne si potrebbe scoprire la eventuale presenza di profili genetici rimasti ignoti in tutti questi anni.dila storia infinita dei reperti: Cassazione dice ‘no’ a nuove analisi La doccia fredda per la coppia condannata all’ergastolo è arrivata lo scorso 18 novembre. La Suprema Corte ha infatti rigettato la richiesta di effettuare ...

