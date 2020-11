Per un 'problema tecnico' della Regione stop a forniture diabetici in farmacie lombarde (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI Per “problemi tecnici della Regione Lombardia” dal 26 al 30 novembre i pazienti diabetici non troveranno lancette, aghi e pungidito e nei giorni 26 e 27 non saranno disponibili cateteri, sacche e alcuni tipi di farmaci. E' il cartello che appare all'ingresso di una farmacia brianzola ma che segnala una situazione analoga per tutte le farmacie lombarde. Stando a quanto apprende l'AGI da fonti qualificate, il “problema tecnico” consiste nella sospensione del funzionamento delle piattaforma che fa capo alla Regione da cui i farmacisti ordinano questi prodotti “per consentire la migrazione dei piani terapeutici dei pazienti” da una piattaforma all'altra. Contattato per un commento, Samuele Astuti, consigliere regionale e capogruppo in ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI Per “problemi tecniciLombardia” dal 26 al 30 novembre i pazientinon troveranno lancette, aghi e pungidito e nei giorni 26 e 27 non saranno disponibili cateteri, sacche e alcuni tipi di farmaci. E' il cartello che appare all'ingresso di una farmacia brianzola ma che segnala una situazione analoga per tutte le. Stando a quanto apprende l'AGI da fonti qualificate, il “” consiste nella sospensione del funzionamento delle piattaforma che fa capo allada cui i farmacisti ordinano questi prodotti “per consentire la migrazione dei piani terapeutici dei pazienti” da una piattaforma all'altra. Contattato per un commento, Samuele Astuti, consigliere regionale e capogruppo in ...

ilfoglio_it : Per Gratteri 'la 'ndrangheta punta a entrare in società che gestiscono la produzione di farmaci e vaccini. Quello d… - carlogubi : Se per sentirti appagato hai bisogno di conati d'odio, frontiere blindate e poveri che muoiono in mare, non sei una… - M5S_Europa : In #UE, mentre si professa la tutela dei #diritti, migliaia di donne e bambini sono costretti a prostituirsi. Vogli… - NAT_blt : RT @intuslegens: #Sileri: «Il problema degli ospedali intasati non è nuovo, si presenta ogni anno in molte aree con l'influenza stagionale»… - patripatty5 : RT @intuslegens: #Sileri: «Il problema degli ospedali intasati non è nuovo, si presenta ogni anno in molte aree con l'influenza stagionale»… -

Ultime Notizie dalla rete : Per problema Richiamate 31.000 auto Peugeot e Citroen per un problema ai freni ClubAlfa.it Riapertura, obiettivo 9 dicembre. Ma resta il rebus dei trasporti pubblici

Intesa tra Conte e Azzolina, anche se Speranza frena. Saranno decisivi i dati sull’epidemia che arriveranno venerdì ...

"Il pediatra se ne va, famiglie lasciate sole"

Il nuovo medico prenderà servizio solo dal primo febbraio, il Tribunale per i diritti del malato scrive ad Acquaroli e Saltamartini ...

Intesa tra Conte e Azzolina, anche se Speranza frena. Saranno decisivi i dati sull’epidemia che arriveranno venerdì ...Il nuovo medico prenderà servizio solo dal primo febbraio, il Tribunale per i diritti del malato scrive ad Acquaroli e Saltamartini ...