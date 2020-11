Non ho visto Maradona. Ed è il rimpianto più grande (Di mercoledì 25 novembre 2020) . C’è una generazione, la nostra, quella di chi ha 30 anni in questo nuovo decennio iniziato malissimo, che non ha mai visto giocare Maradona dal vivo. È una di quelle cose che invidieremo per sempre a chi ci ha preceduto. Lo stigma che dovremo portarci dietro, il nostro tampone positivo che caratterizzerà per sempre la forma mentis dei millennials e della Gen Z. Maradona non aveva nulla a che fare con questo mondo di oggi. Corpo estraneo al pianeta, dal 2000 in poi. Le istantanee di Instagram ritraggono corpi scolpiti, atleti marmorei, a metà strada tra le statue ateniesi e i cyborg. Nell’epoca in cui il talento è sprecato – diciamoci la verità- era sprecato anche Maradona. Cosa ha a che fare un tweet, un hashtag, questo calcio virtuale (senza pubblico sugli spalti, tra l’altro), con la prosa contorta del flusso di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) . C’è una generazione, la nostra, quella di chi ha 30 anni in questo nuovo decennio iniziato malissimo, che non ha maigiocaredal vivo. È una di quelle cose che invidieremo per sempre a chi ci ha preceduto. Lo stigma che dovremo portarci dietro, il nostro tampone positivo che caratterizzerà per sempre la forma mentis dei millennials e della Gen Z.non aveva nulla a che fare con questo mondo di oggi. Corpo estraneo al pianeta, dal 2000 in poi. Le istantanee di Instagram ritraggono corpi scolpiti, atleti marmorei, a metà strada tra le statue ateniesi e i cyborg. Nell’epoca in cui il talento è sprecato – diciamoci la verità- era sprecato anche. Cosa ha a che fare un tweet, un hashtag, questo calcio virtuale (senza pubblico sugli spalti, tra l’altro), con la prosa contorta del flusso di ...

il_pucciarelli : Le pontificazioni di Renzi sul «si vince al centro», dopo aver portato il principale partito della 'sinistra' al su… - neslimusic : Vengo in pace Perché ho visto chi non ha più niente Vengo in pace Perché sono solo tra la gente E questa gente È so… - Giorgiolaporta : Ho visto #Berlusconi votare la fiducia a Monti e Letta, inciuciare al Nazareno con Renzi e Gentiloni e ora provarci… - King_Paolo : Anche senza mai averlo visto dal vivo non ho le parole per descrivere la tristezza che mi ha portato sta notizia... #RipMaradona - crataegusoxyaca : C'è questo collega con cui ho legato tanto che sinceramente non so come farò a dirglielo, già i giorni scorsi avevo… -