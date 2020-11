Morte Maradona: un minuto di raccoglimento prima delle gare della 9ª giornata di Serie A (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Lega Serie A ha deciso di indire un minuto di raccoglimento prima delle gare della 9ª giornata di Serie A Per ricordare Diego Armando Maradona la Lega Serie A ha deciso di indire un minuto di raccoglimento prima delle gare della 9ª giornata di Serie A. «E’ una giornata tristissima per il mondo del calcio, oggi ci ha lasciati un mito e una leggenda del nostro sport, che ha fatto sognare ed emozionare i tifosi di tutto il pianeta. Nel prossimo turno di campionato lo ricorderemo con un’iniziativa speciale» – ha detto il Presidente ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) La LegaA ha deciso di indire undi9ªdiA Per ricordare Diego Armandola LegaA ha deciso di indire undi9ªdiA. «E’ unatristissima per il mondo del calcio, oggi ci ha lasciati un mito e una leggenda del nostro sport, che ha fatto sognare ed emozionare i tifosi di tutto il pianeta. Nel prossimo turno di campionato lo ricorderemo con un’iniziativa speciale» – ha detto il Presidente ...

