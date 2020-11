Milano: a Comune e protezione civile 95mila mascherine sequestrate da Gdf (Di mercoledì 25 novembre 2020) Milano, 25 nov. (Adnkronos) - Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha disposto la confisca di 95mila mascherine sequestrate dalla guardia di finanza di Corsico nei giorni scorsi. Le mascherine, di tipo chirurgico, erano state importate dalla Cina e messe sul mercato senza le verifiche di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa in materia di dispositivi medici. Le mascherine erano prive del marchio CE e non era stata avviata la procedura di regolarizzazione attraverso un'autocertificazione all'Istituto Superiore di Sanità dell'autocertificazione. Il prefetto ha deciso che, pur non essendo utilizzabili in ambito sanitario, sulla base della certificazione rilasciata dal Politecnico di Milano, potranno essere impiegate come ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020), 25 nov. (Adnkronos) - Il prefetto di, Renato Saccone, ha disposto la confisca didalla guardia di finanza di Corsico nei giorni scorsi. Le, di tipo chirurgico, erano state importate dalla Cina e messe sul mercato senza le verifiche di conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa in materia di dispositivi medici. Leerano prive del marchio CE e non era stata avviata la procedura di regolarizzazione attraverso un'autocertificazione all'Istituto Superiore di Sanità dell'autocertificazione. Il prefetto ha deciso che, pur non essendo utilizzabili in ambito sanitario, sulla base della certificazione rilasciata dal Politecnico di, potranno essere impiegate come ...

reportrai3 : Il Comune di Milano per il nuovo stadio a San Siro tratta con i club, ma non sa chi sono i proprietari effettivi de… - ComuneMI : #25novembre Bandiera a mezz'asta a Palazzo Marino. Sono 1.076 le donne che, in sei mesi, si sono rivolte alla rete… - ComuneMI : #25novembre Scopri gli appuntamenti online, tra spettacoli, mostre, installazioni, performance e incontri, promossi… - TV7Benevento : Milano: a Comune e protezione civile 95mila mascherine sequestrate da Gdf... - R_Ana87 : Quale Courmayeur che manco dal comune di Milano potreste uscire ?? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Comune Meno biglietti Atm venduti: il Comune di Milano perde 310 milioni di euro MilanoToday.it Under 19 Milano: Campionati fermi, compromesso il futuro dei giovani in prima squadra

Una delle categorie maggiormente penalizzate e più difficili da preservare, in questo periodo di stallo delle attività sportive, è sicuramente l'Under 19, comunemente chiamata e conosciuta come Junior ...

FcIN - Lautaro-Inter, rinnovo più vicino: distanze ridotte e volontà comune. E c'è un incontro in agenda

Avanti tutta, Covid-19 permettendo. Procede spedita la trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez fino al 2025. L'Inter è al lavoro per blindarlo. El Toro è un simbolo ...

Una delle categorie maggiormente penalizzate e più difficili da preservare, in questo periodo di stallo delle attività sportive, è sicuramente l'Under 19, comunemente chiamata e conosciuta come Junior ...Avanti tutta, Covid-19 permettendo. Procede spedita la trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez fino al 2025. L'Inter è al lavoro per blindarlo. El Toro è un simbolo ...