Ma l' amore c' entra? di Elisabetta Lodoli in streaming per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Ma l'amore c'entra, il documentario di Elisabetta Lodoli presentato alla Festa di Roma, in free streaming per una settimana in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Women in Film, Television & Media Italia e marechiarofilm promuovono, a partire dal prossimo 25 novembre, una settimana di free streaming del film documentario Ma l'amore c'entra? di Elisabetta Lodoli, presentato alla XII edizione della Festa del Cinema di Roma.

I dati sono anzitutto quelli relativi ad un primo bilancio ad un anno dall’entrata in vigore, avvenuta il 9 agosto ... attraverso la divulgazione dell’opuscolo “Questo non è amore” realizzato dalla ...

I dati sono anzitutto quelli relativi ad un primo bilancio ad un anno dall'entrata in vigore, avvenuta il 9 agosto ... attraverso la divulgazione dell'opuscolo "Questo non è amore" realizzato dalla ...