Liverpool-Atalanta 0-2: Ilicic e Gosens fanno sognare la Dea (Di giovedì 26 novembre 2020) Stasera 25 Novembre 2020 nello Stadio Anfield Road alle ore 21:00 si è disputata la partita Liverpool-Atalanta di Champions League. Nel primo tempo le squadre non hanno alzato i ritmi, sembravano in attesa di sviluppi, ci sono state occasioni, ma svanite sotto porta. Nel secondo tempo invece l'Atalanta si è improvvisamente svegliata e con quattro minuti hanno chiuso definitivamente la pratica. Liverpool-Atalanta: quali sono state le formazioni ufficiali? Liverpool (4-3-3): Alisson; N. Williams, R. Williams, Matip, Tsimikas; Jones, Wijnaldum, Milner; Salah, Origi, Manè. Allenatore: Klopp. Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Gomez. Allenatore: ...

