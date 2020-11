“L’Allieva 4”: via Guanciale e rimane la Mastronardi? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non si hanno conferme sulla quarta serie della fiction Rai Da quando la terza stagione de “L’Allieva” si è conclusa i fan si domandano se ci sarà o meno un nuovo capitolo dell’amata fiction. Leggi anche: “L’Allieva”: ci sarà la quarta stagione? In onda sulla Rai, la serie è tratta di libri dell’autrice messinese Alessia Gazzola, libri che in realtà sono otto e quindi offrirebbero altro materiale narrativo per la tv. Alla vigilia della messa in onda della serie, entrambi gli attori protagonisti, ovvero Alessandra Mastronardi (Alice Allevi) e Lino Guanciale (Claudio Conforti) avevano fatto capire che avrebbero detto addio alla fiction senza possibilità di una quarta stagione. Uno spiraglio è ancora aperto e una nuova indiscrezione arriva dall’ultimo numero di “Nuovo” secondo cui ci sarebbe una svolta, ovvero la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non si hanno conferme sulla quarta serie della fiction Rai Da quando la terza stagione de” si è conclusa i fan si domandano se ci sarà o meno un nuovo capitolo dell’amata fiction. Leggi anche:”: ci sarà la quarta stagione? In onda sulla Rai, la serie è tratta di libri dell’autrice messinese Alessia Gazzola, libri che in realtà sono otto e quindi offrirebbero altro materiale narrativo per la tv. Alla vigilia della messa in onda della serie, entrambi gli attori protagonisti, ovvero Alessandra(Alice Allevi) e Lino(Claudio Conforti) avevano fatto capire che avrebbero detto addio alla fiction senza possibilità di una quarta stagione. Uno spiraglio è ancora aperto e una nuova indiscrezione arriva dall’ultimo numero di “Nuovo” secondo cui ci sarebbe una svolta, ovvero la ...

