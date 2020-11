Inter-Real Madrid, Conte: “Gap evidente, ma vietato abbattersi. Maradona? La sua scomparsa…” (Di giovedì 26 novembre 2020) "Un passo indietro stasera. Già di base è difficile giocare contro queste squadre cosi importanti, poi se da subito prendiamo un gol e rimaniamo in dieci diventa troppo difficile".Così Antonio Conte, Intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo la pesante sconfitta nel match di Champions League contro il Real Madrid. L'espulsione di Vidal per doppia ammonizione e i due gol delle merengues hanno condizionato non poco la prestazione, abbastanza opaca, della squadra nerazzurra. Sconfitta, a seguito della quale, il passaggio alla fase ad eliminazione diretta si fa molto difficile per la formazione lombarda. Due sole gare rimaste e l'obbligo di vincere entrambi gli incontri, sperando che il Borussia M'Gladbach esca sconfitto dallo scontro diretto contro i blancos di Zinedine Zidane. Conte ha voluto ... Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020) "Un passo indietro stasera. Già di base è difficile giocare contro queste squadre cosi importanti, poi se da subito prendiamo un gol e rimaniamo in dieci diventa troppo difficile".Così Antoniovistato ai microfoni di Sky Sport dopo la pesante sconfitta nel match di Champions League contro il. L'espulsione di Vidal per doppia ammonizione e i due gol delle merengues hanno condizionato non poco la prestazione, abbastanza opaca, della squadra nerazzurra. Sconfitta, a seguito della quale, il passaggio alla fase ad eliminazione diretta si fa molto difficile per la formazione lombarda. Due sole gare rimaste e l'obbligo di vincere entrambi gli incontri, sperando che il Borussia M'Gladbach esca sconfitto dallo scontro diretto contro i blancos di Zinedine Zidane.ha voluto ...

