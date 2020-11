Forza Nuova evicted from Rome HQ (Di mercoledì 25 novembre 2020) Rome, 25 NOV - Far-right extra-parliamentary group Forza Nuova was on Wednesday evicted from a Rome building it had illegally been occupying and using as its headquarters since 2016. The building, in the San Giovanni district, is owned by public-housing agency ATER. An abandoned cinema used as a squat by ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 25 novembre 2020), 25 NOV - Far-right extra-parliamentary groupwas on Wednesdaybuilding it had illegally been occupying and using as its headquarters since 2016. The building, in the San Giovanni district, is owned by public-housing agency ATER. An abandoned cinema used as a squat by ...

