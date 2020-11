F1 | Mario Isola | “Sfida più interessante per le gomme rappresentata dal GP di Sakhir | su un tracciato molto diverso rispetto a tutti gli altri”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Mancano ormai due giorni al via dell’ultimo trittico di gare stagionale del Mondiale di Formula Uno 2020, che si appresta a disputare in Asia tra Bahrain e Abu Dhabi gli ultimi tre round del campionato. Si parte questo weekend con il Gran Premio del Bahrain, in programma sul consuetodi Manama, mentre sette giorni più tardi si tornerà a gareggiare sullo stesso circuito (per il GP di) ma con un lay-out differente ed inedito per il circus. Si profila dunque una grande sfida per piloti e team, che dovranno interpretare nel migliore dei modi entrambi i tracciati in modo da trovare un assetto all’altezza della situazione. Grande incognita legata anche alle, specialmente in vista del secondo weekend di gara., responsabile F1 della Pirelli, ha fatto il punto della situazione ...