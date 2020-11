Elisabetta Gregoraci: conferma il flirt con l’ex di Lindsay Lohan (Di mercoledì 25 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha sconvolto i telespettatori confermando di aver avuto un flirt con l’ex di Lindsay Lohan, Matteo. Elisabetta Gregoraci ha confermato un gossip che risale ad un anno fa. Chiusa nella Casa del “Grande Fratello Vip“, la showgirl si è lasciata andare ad un racconto di una pazzia d’amore che un suo ex avrebbe L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020)ha sconvolto i telespettatorindo di aver avuto uncondi, Matteo.hato un gossip che risale ad un anno fa. Chiusa nella Casa del “Grande Fratello Vip“, la showgirl si è lasciata andare ad un racconto di una pazzia d’amore che un suo ex avrebbe L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

4n70n10__ : RT @morningsunn_: Elisabetta Gregoraci in intimo #GFVip - 4n70n10__ : RT @sippingtrash: 13 NOVEMBRE 2020 , TWITTER SI COMPATTA DALLA PARTE DI ELISABETTA GREGORACI. #GFVIP - 4n70n10__ : RT @nelnomedeltrash: Elisabetta gregoraci mi fai orgasmare male stasera #gfvip #Gregorelli - 4n70n10__ : RT @daniela_dm16: no ma io Elisabetta Gregoraci ti amo!!! continua a sbuttanare Selvaggia che non riesce proprio a risponderle! ti magna in… - 4n70n10__ : RT @AlexTheDaaka: 10 novembre 2020 Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando si accordano riguardo il trattato di babilonia #gfvip #gregorel… -