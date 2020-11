È morto il re del calcio Diego Armando Maradona

Leggi su kronic

(Di mercoledì 25 novembre 2020) El clarin, giornale argentino, da la notizia, è, il re delmondiale, aveva 60 anni. Ne da il triste annuncio, il giornale argentino El Clarin.si spegne a 60 anni, a quanto pare per arresto cardiaco. Purtroppo aveva avuto già un’intervento delicato alla testa che però era andato bene. Ex calciatore di Napoli, Barcellona e Argentina, viene riconosciuto da tanti come il più grande giocatore di tutti i tempi. Tutto il mondo dello piange. Vincitore dei mondiali dell’86 con la sua nazionale e vincitore di 2 scudetti con il Napoli nell’86 e nel 90. L'articolo proviene da Kronic.