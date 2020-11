È Morto il Fratello di Iva Zanicchi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non ce l’ha fatta il Fratello di Iva Zanicchi a sconfiggere il Covid. L’annuncio è stato dato dalla stessa cantante nel suo profilo Instagram: “Ciao Fratello mio, ti ho amato come un figlio”. Proprio nei giorni scorsi, durante un’intervista, aveva dichiarato che, nonostante felice per la sua guarigione, era in ansia per sua sorella e Leggi su youreduaction (Di mercoledì 25 novembre 2020) Non ce l’ha fatta ildi Ivaa sconfiggere il Covid. L’annuncio è stato dato dalla stessa cantante nel suo profilo Instagram: “Ciaomio, ti ho amato come un figlio”. Proprio nei giorni scorsi, durante un’intervista, aveva dichiarato che, nonostante felice per la sua guarigione, era in ansia per sua sorella e

