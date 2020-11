Dpcm Natale: ok alle seconde case Salva la messa di mezzanotte (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Ieri si è registrato un numero di morti impressionante, 853 persone hanno perso la vita. Resta alto anche il numero di contagiati, ma rallenta la quantità di ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive. Con queste premesse il governo si appresta a varare il nuovo Dpcm, in vigore dal prossimo 4 dicembre. "Le misure stanno funzionando, dobbiamo continuare così", ripete il ministro della Salute Roberto Speranza che oggi - si legge sul Corriere della Sera - vedrà ministri e capidelegazione per affrontare le questioni più controverse legate proprio ai divieti e alle misure da imporre per Natale e Capodanno. E per stabilire se sia più opportuno emanare un unico decreto valido fino al 2 gennaio lasciando aperta l’eventualità di ordinanze più restrittive se ce ne fosse la ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Ieri si è registrato un numero di morti impressionante, 853 persone hanno perso la vita. Resta alto anche il numero di contagiati, ma rnta la quantità di ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive. Con queste premesse il governo si appresta a varare il nuovo, in vigore dal prossimo 4 dicembre. "Le misure stanno funzionando, dobbiamo continuare così", ripete il ministro della Salute Roberto Speranza che oggi - si legge sul Corriere della Sera - vedrà ministri e capidelegazione per affrontare le questioni più controverse legate proprio ai divieti emisure da imporre pere Capodanno. E per stabilire se sia più opportuno emanare un unico decreto valido fino al 2 gennaio lasciando aperta l’eventualità di ordinanze più restrittive se ce ne fosse la ...

GianlucaVasto : Gli ultimi dpcm stanno funzionando, contiamo di arrivare a dicembre senza più zone rosse. A Natale l'attenzione dov… - VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - LegaSalvini : LA RIBELLIONE CONTRO AMAZON: 'A NATALE COMPRATE NEI NEGOZI DI QUARTIERE' - Mirco70995444 : @LaUrRa312 Stanno distruggendo migliaia di famiglie si dovrebbero vergognare stanno scherzando con il fuoco altro c… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Natale, #dpcm in arrivo: in sei (massimo 8) al cenone -