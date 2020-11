Clima, in 10 anni quasi mille eventi estremi in Italia: Agrigento tra le più colpite (Di mercoledì 25 novembre 2020) Record su record, il cambiamento Climatico non arresta la corsa e in 10 anni in Italia si manifestato con 946 fenomeni metereologici estremi in 507 Comuni; solo nei primi 10 mesi del 2020, ci sono ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 25 novembre 2020) Record su record, il cambiamentotico non arresta la corsa e in 10insi manifestato con 946 fenomeni metereologiciin 507 Comuni; solo nei primi 10 mesi del 2020, ci sono ...

fattoquotidiano : Clima, in Italia quasi mille eventi estremi in dieci anni. Spendiamo 1,9 miliardi all’anno per riparazioni, solo 33… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Clima, in Italia quasi mille eventi estremi in dieci anni. Spendiamo 1,9 miliardi all’anno per riparazioni, solo 330 m… - fabiospes1 : Il clima è già cambiato: 10 anni di impatti climatici sulle città italiane - Greenreport: economia ecologica e svil… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Clima, in Italia mille eventi estremi in 10 anni: allagamenti e trombe d'aria in forte aumento - simpett0 : RT @MediasetTgcom24: Clima, Legambiente: in 10 anni quasi mille eventi estremi in Italia #legambiente -