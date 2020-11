Amici, Arisa duro attacco a Rudy Zerbi: “Io sono un’interprete, invece …” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Quest’anno Amici è più scoppiettante che mai perché si sono aggiunti nuovi professori che hanno personalità da vendere. Dopo essere stata defenestrata dalla Rai, Lorella Cuccarini è stata voluta da Maria De Filippi che le ha proposto il ruolo di professoressa di danza, ruolo che la Cuccarini ha accettato con entusiasmo. E poi, un’altra new entry di quest’anno è Arisa che ha un bel caratterino tutto pepe che è già venuto fuori. Insomma, ne succedono spesso delle belle. Arisa va allo scontro con Rudy Zerbi Arisa ha degli allievi dei quali va molto fiera mentre non piacciono a Rudy Zerbi. E così Arisa e Zerby si sono scontrati. L’allievo di Arisa, Giulio si è esibito durante ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Quest’annoè più scoppiettante che mai perché siaggiunti nuovi professori che hanno personalità da vendere. Dopo essere stata defenestrata dalla Rai, Lorella Cuccarini è stata voluta da Maria De Filippi che le ha proposto il ruolo di professoressa di danza, ruolo che la Cuccarini ha accettato con entusiasmo. E poi, un’altra new entry di quest’anno èche ha un bel caratterino tutto pepe che è già venuto fuori. Insomma, ne succedono spesso delle belle.va allo scontro conha degli allievi dei quali va molto fiera mentre non piacciono a. E cosìe Zerby siscontrati. L’allievo di, Giulio si è esibito durante ...

