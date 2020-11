Alessia Marcuzzi | abito mini ma non nel prezzo | il costo totale del look

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 novembre 2020)è tornata nello studio de Le Iene e, come sempre, ha sfoggiato una mise pazzesca. Si sa, la conduttrice romana è anche una icona di stile oltre a essere un personaggio televisivo molto amato dal pubblico e non a caso da anni e anni sul piccolo schermo. Lo dimostra praticamente ogni giorno anche sul suo affollato profilo Instagram.è una appassionata di moda e anche quando è in casa o comunque lontana dai riflettori non rinuncia a indossare capi griffati o comunque di tendenza. Certo, poi ogni volta che appare sul palco riesce a dare il meglio di sé. A Temptation Island, che si è concluso qualche settimana fa, laaveva puntato tutto su uno stile “mannish” firmato Isabelle Marant. (Continua dopo la foto) Tra jumpsuit, magliono over e stivali camperos a ogni puntata ...