Aisha aveva denunciato Il pm | non c’erano prove

(Di giovedì 26 novembre 2020) Uccisa con due coltellate al petto mentre cercava di difendersi con tutte le sue forze, così è morta martedì notte a Cadoneghe in provincia di PadovaEl Abiou, 30 anni e tre figli. A ucciderla è stato il marito quarantenne, Jennati Abdefettah. Per toglierle la vita gli è bastato un coltello afferrato in cucina. La donna lo scorso ottobrepresentato denuncia per minacce e maltrattamenti,provato ad allontanarsi da casa. Evidentemente ancora troppi ostacoli impediscono alle donne …